Landratswahl: Das sind die Kandidaten in Vorpommern-Rügen

Steffen Ulrich tritt als einziger parteiunabhängiger Kandidat zur Wahl des Landrats für den Kreis Vorpommern-Rügen an. Der Vize-Bürgermeister von Bergen sagt, dass er als Landrat die Menschen mitnehmen will, „wenn es um die Entwicklung unserer Region geht. Deshalb will ich viel vor Ort sein, ein ,Landrat zum Anfassen, sozusagen.“ Der 48-Jährige plane deshalb Landratssprechstunden in den Kommunen und an den Verwaltungsstandorten des Kreises und möchte „nicht nur in Stralsund, sondern auch in den Außenstellen Grimmen, Ribnitz-Damgarten und Bergen arbeiten“. Die Außenstellen sollen, sagt Ulrich, auf jeden Fall als „kleine Landratsämter“ erhalten bleiben.

Zu seinen politischen Visionen gehöre es, die Regionalentwicklung von Vorpommern-Rügen mit den Kommunen gemeinsam zu planen und zu gestalten. „Auch gilt es, Förderprogramme stärker zu nutzen. Ich spreche da vor allem internationale Kontakte an.“

Wie seine Konkurrenten bei der Landratswahl würde auch Ulrich es begrüßen, wenn der Silberschatz von Schaprode in Zukunft im Landkreis Vorpommern-Rügen ausgestellt wird. „Dafür werde ich mich einsetzen. In dem Zusammenhang sollten wir dann auch darüber nachdenken, andere archäologische Kostbarkeiten aus unserer Region bei uns im Landkreis zu präsentieren.“<QM>