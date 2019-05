Video ansehen

Ab dem Betreten des Vorplatzes, werden die Jüngsten in eine wohlige Hansa-Kuscheldecke der Fürsorge gehüllt. Unzählige Angebote lassen die kleinen Besucher der Mannschaft ganz nah kommen. Hansa bietet Erlebnisse, die die Kinder nicht so schnell vergessen und sie vielleicht zu treuen Fans heranwachsen lässt.

Ganz nebenbei versuchen die Verantwortlichen auch den Teamgeist eines Mannschaftssports und gegenseitigen Respekt zu vermitteln. So wird hier möglich, was im Fußball sonst undenkbar ist: Am Ende gewinnen alle.