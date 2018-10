So lecker ist Vorpommern

Pharaonin Kleopatra hätte bereits vor 2000 Jahren in Pferdemilch gebadet, sagt Sandra Bartosz, Angestellte bei „Rügen Kosmetik“. Dort wird Milch von Ummanzer Stuten beispielsweise in Körperlotionen, Gesichtscremes oder Peelings verarbeitet. Die hilft beispielsweise gegen Neurodermitis. Jede Packung wird per Hand vor Ort gefüllt. Der Anteil der Milch beträgt zwischen zehn und 50 Prozent. Erhältlich sind die Produkte online und in verschiedenen Rüganer Geschäften.