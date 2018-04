Schöne Radroute: 30 Kilometer durchs Trebeltal

Die Landesforst hat im Stubbendorfer Forst einen 4,5 Kilometer langen Waldlehrpfad errichtet. Hier werden geführte Wanderungen und Waldolympiaden angeboten.



Ziel der Route ist es, „das Küstenvorland touristisch aufzuwerten“, sagt Revierförster Jörg Ludwig. Der Abstecher an den grünen Schildern richte sich vor allem an Kinder und Jugendliche. Rund zweieinhalb Kilometer misst der neue Streckenabschnitt. An fünf Stationen warten InfoTafeln oder Quiz zum Thema Flora und Fauna - auf Deutsch und für Touristen auf Englisch.

An einer der Stationen geht es um den Schreiadler, der in der Region zu Hause ist.



Am anderen Ende des Waldlehrpfades liegt die Streuobstwiese. Künftig soll dort auch ein Bienenvolk leben.