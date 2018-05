Parkfest 2018 in Grimmen: Ella Endlich kommt endlich

„Der Volkspark sollte weiter genutzt werden. Von der Atmosphäre im Park waren die Leute begeistert.“ So lautete das Resümee von Stadtsprecher Thorsten Erdmann nach der 725-Jahrfeier der Stadt Grimmen im Jahre 2012.



Die Stadt griff diese Anregungen sofort auf und organisierte im Folgejahr das erste Grimmener Parkfest. Hierbei haben diese Art von Festen in der Trebelstadt eine lange Tradition. So gab es unter diesem Motto zu DDR-Zeiten viele große Feste. Damals allerdings an einem anderen Schauplatz. In der Nähe des Schwanenteiches, wo sich der am 1. Mai 1964 eingeweihte Festplatz befand. Dieses Gelände ist nach der Wende bebaut worden und die erste Ära der Parkfeste war Geschichte.



Seit 2013 hat dieser Veranstaltungstypus nun im Grimmener Volkspark eine neue Heimat gefunden.



Foto: OZ-Archiv