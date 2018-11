OZ-Existenzgründerpreis 2018: Das sind die elf

​60 Sekunden Seilspringen. Kurze Pause. Dann Liegestütze. Hanteltraining. Schnell sind die Kunden von Hannes Schröder (29) und Andreas Windisch (43) auf Betriebstemperatur. Die Unternehmer aus Neubrandenburg haben 2016 die Outness GbR gegründet – „Out“ für draußen,„ness“ für Fitness. Die junge Firma bietet Sportprogramme für ganze Belegschaften an. Die Idee dahinter: aus dem muffigen Büro raus an die frische Luft.

Der Name ist Programm: Man sei ein Outdoor-Fitnesslieferservice, erklärt Schröder. Kunden: Die Mitarbeiter von Firmen aus Vorpommern – Sparkasse, Steuerbüro, Fahrradladen – aber auch Kita-Kinder plus Betreuer. Mittlerweile gehören neun Vollzeit-Mitarbeiter zu Outness – Sportwissenschaftler, Ergo- und Physiotherapeuten. Tendenz steigend.