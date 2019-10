MV Werften präsentieren ihre Arbeit in Warnemünde

Ende November wird die „Global Dream“ Warnemünde in Richtung Wismar verlassen, fast 1000 Kabinen sollen dann verbaut sein. Bis dahin wird an dem bereits 17 Decks hohen Schiffskorpus weitergearbeitet. Hammerschläge und kreischende Sägen sind in der Halle 11 zu hören, Funken sprühen und tauchen die Sektionen in blaues Licht. „Zu Spitzenzeiten arbeiten 2000 Mitarbeiter an dem Schiff“, erklärt der Experte. „Aus Sicherheitsgründen werden die Besucher am Tag der offenen Tür nicht an Bord gehen. Aber es geht ganz nah ran und wir gewähren einen Blick in die 400 Meter lange Schiffbauhalle“, betont Stefan Sprunk.