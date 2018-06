Gartenolympiade Grimmen: Alles zum großen Wettstreit

So macht ihr mit

Schickt uns eine E-Mail an grimmen@ostsee-zeitung.de

Gerne mit Foto von euren Prachtexemplaren.

Ganz wichtig: Teilt uns auch eure Kontaktdaten - am besten eure Telefonnummer - und die Gemüsesorte mit.



Oder ladet eure Bilder hoch, mit allen Angaben unter: www.ostsee-zeitung.de/leserfotos.



Oder ruft uns an unter 038326 / 46065.