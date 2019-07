Die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln der Linien 2 und 3 ist im Fischerfest-Kulturbeitrag von 3, 50 Euro pro Person enthalten. Tickets können im Bus erworben werden. Parkplätze stehen am Bahnhof (1 Euro/Tag), am Theater (2 Euro), am Hansering (1 Euro/Tag) und am Museumshafen-Nord (1 Euro Tag) zur Verfügung. Auf der Wiese an der Mühle Wolgaster Landstraße kostet das Parken 5 Euro. Fahrradstellplätze an der Einfahrt: Straße an der Mühle.