Der Wahnsinn auf vier Rädern im Hexenkessel

Eines der größten Stock-Car-Events in ganz Europa findet dreimal im Jahr im Motodrom statt. Bis zu 350 Starter gehen dann in den unterschiedlichsten Klassen und bis über 140 PS an den Start. Beim Mega-Race des Nordens im Juni kommen zudem die stärksten Traktoren aus ganz Europa zum Tractor-Pulling in die Trebelstadt.