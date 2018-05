Bunte Angebote am Herrentag

An der Hafenpromenade von Sassnitz starten um 10 Uhr die 17. Rügenclassics mit Oldtimern bis zum Baujahr 1979. Vorher können Fans die Autos bewundern und mit den Besitzern ins Gespräch kommen.



Zwischen 12 und 14 Uhr wird in Göhren am Kurpavillon an der Bernsteinpromenade Station gemacht. Gegen 17 Uhr kehren die Oldtimer nach Sassnitz zum Hafen zurück.



Foto: Kurverwaltung Ostseebad Binz