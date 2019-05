Alles auf einen Blick: Die Rostocker OB-Kandidaten im Kurzporträt

Geburtsjahr: 1968

Beruf: Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung

Im Kreis der Kandidaten besonders: Er ist der erste Stellvertretende OB der Hanse- und Universitätsstadt Rostock



• aus Gera stammender Jurist

• war in Steuerverwaltung und im Finanzministerium von MV tätig

• will Wirtschaftsförderung in Rostock stärken



Foto: Ove Arscholl